أحمد داوود أوغلو يكشف جرائم أردوغان

قال رئيس حزب المستقبل التركى أحمد داود أوغلو، فى المؤتمر الأول لحزبه: "عندما فتح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان موضوع أن يكون بيرات البيرق نائب فى البرلمان، كدت أتوسل إليه وأخبرته إذا دخل أحد أقاربك في السياسة، فسيؤذى ذلك الجميع، أرجوك لا تفعل ذلك، ولكننى لم أستطع أن أجعله يستمع لى".

وأضاف: "بعد ذلك عندما طُلب من بيرات البيرق أن يصبح وزيرًا، توسلت له مرة أخرى ولكننى لم أستطع أن أجعله يستمع لى مرة أخرى".

وحسب موقع سوزجو أوضح داوود أوغلو، "أولئك الذين أقحموا عائلاتهم فى السياسة لم يعد بإمكانهم التفكير في الدولة بسبب التفكير بهم، ومن ثم يريدون ألا يتم انتقادهم"