شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأزهر بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المسجد الأقصى، والإقدام على عرقلة وصول المصلين إليه، مُستنكرًا بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي. وطالب الأزهر في بيان له أمس، بالتصدي للسياسات الاستفزازية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، والتي من بينها التعدي على حق حرية العبادة التي كفلتها كافة الدساتير الدولية، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمهامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق دور العبادة الفلسطينية.