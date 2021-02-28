شكرا لقرائتكم خبر عن "المنظمات الخيرية" .. ذراع قطر لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل النظام القطرى المنظمات الخيرية ، فى دعم وتمويل العديد من التنظيمات الإرهابية فى دول العالم ، وهو ما كشفت عنه العديد من التقارير التى رصدت هذه الظاهرة ، من خلال تواجد هذه الأذرع القطرية فى المناطق التى سيطرعليها تنظيم داعش .

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت ، أن مؤسسة "راف " القطرية، وثيقة الصلة بالأسرة الحاكمة لها علاقات وطيدة بعدد من الجميعات في تركيا، والتى تعمل بدورها على دعم الإرهاب في سوريا وليبيا ، ولم يتوقف فقط دورها عند ذلك الحد ، بل أن التمويل القطرى للجماعات المسلحة وصل إلى افريقيا وخاصة شمال مالى والسودان وغيرها من خلال المنظمات الخيرية التى تتواجد فى هذه المناطق .

ولفت التقرير أن المنظمات الخيرية القطرية تعمل على دعم الجماعات المتشددة مثل "القاعدة" و"بوكو حرام" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابى، وحركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية فى أفريقيا.