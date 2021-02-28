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السودان: ٣١ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣١ اصابة جديدة بفيروس ، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء ٢٤ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء السبت عن التقرير الوبائي ليوم الاربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٨ ألفا و ٣٣٤ حالة، بينها ١٨٨٠ وفاة، و ٢٢ ألفا و ٨٨٧ شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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