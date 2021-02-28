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دفاعات السعودية تعترض 6 تهديدات جوية من الحوثيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):
احبطت الدفاعات 6 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين.
وذكرت قناة العربية، مساء السبت، ان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض ورصد اطلاق عدد من الطائرات المسيرةالمفخخة من الميليشيات الحوثية فور انطلاقها من اليمن.
وأشارت إلى أن التحالف دمر 4 طائرات مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية واعترض ودمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية أيضا باتجاه جازان.
وأثنى تحالف دعم الشرعية على احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها .​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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