عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة الاشتباكات بين مليشيات طرابلس الليبية

الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365

عادت الاشتباكات مرة أخرى إلى العاصمة الليبية طرابلس، مساء السبت، بين عناصر المليشيات الإرهابية.



وأكدت مصادر أمنية من العاصمة طرابلس، وجود توتر أمني بالعاصمة عقب مقتل أحد عناصر تابعة لمليشيا تسمى بـ"مليشيا 444" التابعة لمليشيا الردع في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة.

وبحسب بوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، أوضحت المصادر أن عنصرا من مليشيا 444 التابعة لمليشيا الردع - المليشياوي معتصم الورفلي- قتل برصاص مجهولين يستقلون سيارة معتمة في منطقة صلاح الدين.

وتابعت المصادر أنه "تبين لاحقا تبعية مطلقي النار لمليشيا ما يعرف بـ"ثوار طرابلس" بقيادة المليشياوي أيوب بوراس، في إطار الصراع عن النفوذ والتنافس التقليدي بين المليشيتين".

ونوهت إلى أن الوضع مشحون جدا وهنالك توتر أمني مع تحشيدات كبرى من قبل مليشيا لردع في معسكر التكباليّ – 6 كيلو متر من منطقة صلاح الدين.

وسمع دوي إطلاق نار قرب قاعدة ومطار معيتيقة العسكري، وألمح المصدر إلى أن مصدر تلك الأصوات ترجع لعمليات حشد مليشيات الردع بقيادة المليشياوي محمود حمزة استعدادا للهجوم على مقرات المليشياوي إبراهيم بوراس.

وتسيطر على العاصمة طرابلس نحو 35 مليشيا، تضم مليشيات حكومة فايز السراج عددا كبيرا من الإرهابيين المطلوبين دوليا خاصة للاتجار في البشر أو مهربي الوقود، أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار" ، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا"، فضلا عن حارق المطارات الإرهابي صلاح بادي، وجميعهم يقودون مليشيات تتبع مباشرة حكومة السراج (الداخلية- الدفاع).

ومن وقت لآخر تعود الاشتباكات بين المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس، آخرها الأحد الماضي فيما وصف بمحاولة اغتيال لوزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشاغا.