شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصاصات لمصلحة الجمارك فى تتبع البضائع المستوردة والسلع المهربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتولى مصلحة الجمارك وفقا للقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عدد من الاختصاصات أبرزها تتبع البضاعة المستوردة المعروضة على المواقع الإلكترونية، وفيما يلي نستعرض هذه الاختصاصات وفقا لما ورد في التشريع.

تتولى المصلحة:

أعمال الرقابة الجمركية.

إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.

تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.

إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة.

تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.

أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين.

اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.

تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب.

تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية.

تتبع البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني.

ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المـادة.