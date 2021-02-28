​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تشهد اللجان الفرعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا لمناقشة بيانات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير 2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، وينعقد الاجتماع بحضور وزير الكهرباء.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي استمرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية؛ لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون مقدمًا من النائب أيمن أبو العلا، وستين عضوًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الصحية.

وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للإعلام وما حققته من إنجازات وما تراه من اقتراحات لتحقيق أهدافها.

وتواصل لجنة السياحة والطيران المدني الاستماع إلى وزير السياحة والآثار بشأن البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة يوم الخميس 4 فبراير 2021، وخطة عمل الوزارة.

وتدرس لجنة النقل والمواصلات الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذي ألقاه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام المجلس، بجلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 فبراير.

وتستمر اللجنة في دراسة الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذي ألقاه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 فبراير.

وتستكمل لجنة الإدارة المحلية مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة في ما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وتدرس اللجنة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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