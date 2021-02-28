خلال ساعتين السعودية تتصدى لهجوم باليستي و 6 مسيرات حوثية

خلال ساعتين، تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من التصدي لصاروخ باليستي و 6 طائرات بدون طيار مفخخة أرسلتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت، عن اعتراض هجوم صاروخي باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.

وكشف التحالف عن رصد "إطلاق عدد من الطائرات دون طيار المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية". وأشار إلى اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه ⁧‫جازان‬⁩، فيما تجري متابعة عدد من المسيّرات المفخخة التي أطلقها الحوثيون. وفي وقت لاحق، أكد التحالف "اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو خميس مشيط"، فضلا عن إسقاط مفخخة ثالثة استهدفت المناطق الجنوبية.

وبعد ذلك، أعلن التحالف تباعا عن إسقاط مسيرة رابعة ثم خامسة، استهدفتا خميس مشيط. ثم أعلن عن التصدي لطائرة سادسة. واختتم ‏⁧‫التحالف‬⁩ بالتأكيد على صد وتدمير كافة محاولات الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

هجوم بإملاءات إيرانية

أشاد التحالف‬⁩ "بكفاءة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في تدمير التهديدات ومتابعة العدد المتبقي منها".

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العميد تركي المالكي في حديث تلفزيوني مع قناة العربية إن "الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران"، مضيفا أن "جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة". وشدد على أن "التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين"، معتبرا أنهم "خطر أحمر يف حال تعرضهم لأي اذى".

وتابع: "لدينا الكفاءة في رصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها".

وأضاف المالكي: "دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية والمُسيرات". وكشف أن "الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب.

إدانات عربية

دان أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، استهداف الحوثيين مدينة الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان.

وقال الحجرف إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحث "المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة".

كما دانت الكويت والبحرين واليمن استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي ومسيرات مفخخة. وكان التحالف قد أفاد، ليل الجمعة، بتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي صوب السعودية. وقال التحالف إن "ميليشيات الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية في السعودية". وأكد التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".