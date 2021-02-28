بعد تقرير المخابرات الأمريكية.. بايدن يُصدر إعلانا بشأن العلاقات مع السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تقرير المخابرات الأمريكية.. بايدن يصدر إعلانا بشأن العلاقات مع السعودية

الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الإثنين المقبل، عن المملكة العربية السعودية، في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي زعم فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.



ورفضت السعودية، مساء الجمعة، ما ورد في التقرير الأمريكي حول مقتل مواطنها جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين.‎

وأتى الموقف السعودي بعد نشر الإدارة الأمريكية التقرير، الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها، إن حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وأضافت الوزارة أن الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع منفذيها وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.

وتابع البيان: "من المؤسف حقًا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلًا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها، واستقلال قضائها".

وحظي الموقف السعودي من التقرير بتأييد عربي واسع.

وأثار التقرير ردود فعل واسعة في المملكة التي سخر كثير من مواطنيها، ومن بينهم نخب ثقافية بارزة، من غياب أي أدلة أو براهين على الاتهامات الواردة فيه.