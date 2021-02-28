السعودية تطلق ثاني مراحل كسوة الشتاء في الضالع وتعز

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وأكد نائب مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن نايف عسيري، أن هذا التدخل يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في جميع القطاعات، مؤكدا أهمية اختيار المناطق التي ما تزال تعاني من شدة البرودة، خاصة في مخيمات النازحين بتعز والضالع.وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بعدن أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الضرورية، بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين وتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لهم، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للمملكة وما تقدمه عبر المركز من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين المتضررين.
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