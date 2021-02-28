إصابة عشرات الفلسطينيين باختناق خلال قمع إسرائيلي

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ونقلت مصادر فلسطينية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن طفلا فلسطينيا أصيب بعيار (اسفنجي) في صدره نقل على إثره إلى المستشفى بمدينة نابلس، حيث وصفت حالته بالطفيفة، مضيفا أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب طفل فلسطيني بعيار (اسفنجي)، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.ونقلت مصادر فلسطينية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن طفلا فلسطينيا أصيب بعيار (اسفنجي) في صدره نقل على إثره إلى المستشفى بمدينة نابلس، حيث وصفت حالته بالطفيفة، مضيفا أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

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