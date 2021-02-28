شكرا لقرائتكم خبر شوارع ناصرية العراق تعود للهدوء بعد 5 أيام دامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان «إن الحياة الطبيعية عادت إلى شوارع الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كم جنوبي بغداد) وفتحت الجسور أمام حركة السيارات في ظل انتشار كبير للقوات الأمنية لضبط الأمن والاستقرار».من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية أن الفريق الركن عبدالغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني سيباشر مهام عمله ابتداء من بعد غد بمنصب محافظ ذي قار خلفا للمحافظ السابق ناظم الوائلي.
وكان الوائلي قدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالته من المنصب على خلفية تردي الخدمات المعيشية واتساع رقعة الفساد وانتشار البطالة.
من جانب آخر، رفعت في ساحة الحبوبي مركز التظاهرات الشعبية وسط الناصرية صورة كبيرة لبابا الفاتيكان فرنسيس مع خارطة العراق ورسما لزقورة أور الآثارية كتب عليها عبارة ترحيب بزيارة البابا المأمول لها الأسبوع المقبل إلى محافظة ذي قار.
ومن المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان في الخامس من الشهر الحالي زيارة للعراق تستمر أربعة أيام تشمل محافظات بغداد والنجف والناصرية ونينوى وإقليم كردستان، وأجرى وفد من الفاتيكان خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية لمحافظتي النجف وذي قار تمهيدا لزيارة البابا ووضع برنامج متكامل لزيارة المدينتين.
كانت هذه تفاصيل خبر شوارع ناصرية العراق تعود للهدوء بعد 5 أيام دامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.