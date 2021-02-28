شكرا لقرائتكم خبر شوارع ناصرية العراق تعود للهدوء بعد 5 أيام دامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد الهدوء إلى شوارع مدينة الناصرية العراقية أمس، بعد يوم دام شهدته على خلفية الاضطرابات الأمنية التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي تواصلت لخمسة أيام وأوقعت ستة قتلى وأكثر من 250 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقالت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان «إن الحياة الطبيعية عادت إلى شوارع الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كم جنوبي بغداد) وفتحت الجسور أمام حركة السيارات في ظل انتشار كبير للقوات الأمنية لضبط الأمن والاستقرار».

من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية أن الفريق الركن عبدالغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني سيباشر مهام عمله ابتداء من بعد غد بمنصب محافظ ذي قار خلفا للمحافظ السابق ناظم الوائلي.

وكان الوائلي قدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالته من المنصب على خلفية تردي الخدمات المعيشية واتساع رقعة الفساد وانتشار البطالة.

من جانب آخر، رفعت في ساحة الحبوبي مركز التظاهرات الشعبية وسط الناصرية صورة كبيرة لبابا الفاتيكان فرنسيس مع خارطة العراق ورسما لزقورة أور الآثارية كتب عليها عبارة ترحيب بزيارة البابا المأمول لها الأسبوع المقبل إلى محافظة ذي قار.

ومن المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان في الخامس من الشهر الحالي زيارة للعراق تستمر أربعة أيام تشمل محافظات بغداد والنجف والناصرية ونينوى وإقليم كردستان، وأجرى وفد من الفاتيكان خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية لمحافظتي النجف وذي قار تمهيدا لزيارة البابا ووضع برنامج متكامل لزيارة المدينتين.