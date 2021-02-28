شكرا لقرائتكم خبر 300 متهم في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية إن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص، لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حول تهديد الإرهاب المحلي من جانب عدد من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية، حيث قال المسؤولون إن تهديد العنف الذي يرتكبه الأمريكيون سيكون على رأس أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، حسب ما أفادت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية.

وقال جون كارلين نائب المدعي العام الذي تولى منصبه في 21 يناير «كانت الإحاطة الأولى التي تلقيتها في وظيفتي الجديدة تتعلق بالجهود المبذولة لتقديم مرتكبي هجوم 6 يناير إلى العدالة».

وأضاف أنه تم اعتقال حوالي 280 من أكثر من 300 شخص متهمين باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي في أعمال شغب عنيفة، وأشار مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين إرهابيين محليين هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية وكذلك الهجمات ضد الحكومة.