شكرا لقرائتكم خبر 300 متهم في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حول تهديد الإرهاب المحلي من جانب عدد من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية، حيث قال المسؤولون إن تهديد العنف الذي يرتكبه الأمريكيون سيكون على رأس أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، حسب ما أفادت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية.وقال جون كارلين نائب المدعي العام الذي تولى منصبه في 21 يناير «كانت الإحاطة الأولى التي تلقيتها في وظيفتي الجديدة تتعلق بالجهود المبذولة لتقديم مرتكبي هجوم 6 يناير إلى العدالة».
وأضاف أنه تم اعتقال حوالي 280 من أكثر من 300 شخص متهمين باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي في أعمال شغب عنيفة، وأشار مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين إرهابيين محليين هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية وكذلك الهجمات ضد الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر 300 متهم في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.