اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها ، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي ، لمنع طهور مرتضي منصور من الفضائيات .

ذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور أعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.