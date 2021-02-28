زلزال بقوة 5.3 يضرب ألاسكا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية ألاسكا الأمريكية، دون أنباء عن وقوع إصابات أو مخاوف من وقوع تسونامي، وفقًا لما أعلن المركز الوطني الأمريكي لمعلومات الزلازل.

وقال مسؤول بالمركز لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن ألاسكا معتادة على وقوع زلالزل، لكنها في الغالب لا تكون بتلك الشدة. وسجّل نحو 3 آلاف شخص بالولاية شعورهم بالزلزال فور وقوعه، وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز.

ووفقًا لـ"ذا هيل"، فإنه من غير الواضح ما إذا نتج عن الهزة الأرضية وقوع إصابات، مشيرة إلى عدم جود مخاوف كذلك من وقوع تسونامي.