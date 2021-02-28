أعلنت قوات تحالف دعم الشرعیة في الیمن صد وتدمیر عدة طائرات دون طیار مفخخة أطلقتھا المیلیشیات الحوثیة الإرھابیة المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وأوضحت قوات التحالف أنه تم اعتراض وتدمیر 5 طائرات كانت باتجاه المنطقة الجنوبیة، وجازان وخميس مشيط.



كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: صد وتدمير كافة محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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