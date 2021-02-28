مقتل شرطي إيراني وإصابة آخر في هجوم مسلح غربي البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

قتل شرطي إيراني وأصيب آخر نتيجة قيام مجهول بإطلاق النار على نقطة تفتيش للشرطة على جسر غوميشان في إيلام غربي إيران.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن “الحادث أسفر عن مقتل الشرطي محمد مهدي دريكوند، فيما أصيب الملازم الأول روح الله البصرة بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج”.

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.

وتقع إيلام على الحدود مع العراق حيث شهدت سابقا هجمات متفرقة ضد قوات الشرطة والحرس الثوري، من قبل جماعات معارضة.