تطوان.. مدير مدرسة يضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة

جدة - عبدالحي حسين - أقدم شخص في الخمسينيات، اليوم السبت، يعمل مديرا لمؤسسة تعليمية في مدينة تطوان، على وضع حد لحياته عن طريق رمي نفسه من الشقة التي كان يقطن بها في إحدى الإقامات بحي الحمامة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك لقي مصرعه بعين المكان، جراء الاصطدام العنيف بسطح الأرض، حيث جرى نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان.

وحلت المصالح الأمنية بعين المكان، لتفتح تحقيقا لبحث ظروف وملابسات وفاة الهالك، الذي يبلغ من العمر 54 سنة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي سانية الرمل، قصد إخضاعها لتشريح طبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.