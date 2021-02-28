بني ملال.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة ألواح الطاقة الشمسية من ضيعات فلاحية

جدة - عبدالحي حسين - تتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي جابر ضواحي بني ملال، اليوم السبت، من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الضيعات الفلاحية.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، بأن عناصر الدرك الملكي، فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكايات، آخرها تتعلق بسرقة أزيد من 30 لوحة للطاقة الشمسية، من داخل ضيعة فلاحية بمنطقة سيدي جابر.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث مكنت من توقيف شخصين يشتبه في تورطهم في عملية سرقة ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم حجز عدد من اللوحات داخل منزل أحد الموقوفين بمنطقة حد بوموسى.

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل تقديمهم أمام العدالة.