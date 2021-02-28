التعادل يحسم مباراة يوسفية برشيد وسريع واد زم

جدة - عبدالحي حسين - حسم التعادل الإيجابي هدف لمثله، مباراة يوسفية برشيد وسريع واد زم، في اللقاء الذي جمعهما، بالملعب البلدي ببرشيد، برسم الجولة الثامنة من القسم الاحترافي الأول.

وكان سريع واد زم السباق للتسجيل عن طريق اللاعب المعطي تميزو في الدقيقة 33، أربع دقائق بعد ذلك تمكن سفيان حريس من إضافة الهدف الثاني، إلا أن الحكم جمال بلبصري ألغى الهدف بعد ذلك، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم واد زم بهدف نظيف.

وتمكن يوسفية برشيد من العودة في النتيجة مع بداية الشوط الثاني بسبع دقائق، عن طريق ضرية جزاء ترجمها اللاعب عبد الخالق أيت أورحبي لهدف، باقي أطوار المباراة لم تعرف أي جديد، لتنتهي على واقع التعادل الإيجابي هدف لمثله بين الفريقين.

ورفع يوسفية برشيد رصيده لـ 11 نقطة في الرتبة السادسة، فيما رفع سريع واد زم رصيده من النقاط لـ 7 في الرتبة 13.