بنك المغرب يسجل ارتفاع حجم القروض المقدمة للمقاولات وتباطؤها بالنسبة للأسر

جدة - عبدالحي حسين - أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 4,9 في المائة في يناير المنصرم بعد 3,9 في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2021، أن هذا المعدل يشمل بالأساس تسارع نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية من 4,7 إلى 7,5 في المائة، وتباطؤ نمو القروض الممنوحة للأسر من 3,4 إلى 3,2 في المائة.

وحسب الفئة الاقتصادية، أفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 14,4 في المائة خلال شهر يناير المنصرم بعد 10,2 في المائة شهرا قبل ذلك، وانخفاضا طفيفا في قروض التجهيز من 3 إلى 2,6 في المائة، وفي القروض الاستهلاكية من 4,2 إلى 3,6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض العقارية من 2,5 إلى 2,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد استقرت وتيرة نموها السنوية عند 15,3 في المائة في يناير المنصرم بعد 14,4 في المائة في دجنبر الفائت. وفي ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,7 في المائة بعد 8,4 في المائة.

وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، مع تراجع في قروض الإنعاش العقاري والتجهيز وارتفاع في قروض السكن والاستهلاك.