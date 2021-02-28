اليمن يدين بشدة الاستهداف الإرهابي الحوثي على الأراضي السعودية

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بشدة الاستهداف الإرهابي لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، اليوم، على مدينة الرياض بصواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة على مدينتي جيزان وخميس مشيط.



وقالت الوزارة في بيان صادر عنها وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": وإذ تجدد الوزارة إدانتها بأشد العبارات لهذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية باعتبارها جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ووضع حد لتصرفات الميليشيات الإرهابية واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التأكيد على وقوف اليمن حكومة وشعباً مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة .. مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في إسقاط الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة قبل وصولها إلى أهدافها.