رئيس الحكومة العراقية يشكل لجنة للتحقيق في أحداث الناصرية

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أمر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي السبت، بتشكيل لجنة عليا من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للتحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار جنوبي بغداد.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي، حيث وصلت مساء السبت الى المحافظ وباشرت أعمالها فور وصولها.

وكانت مصادر طبية وشهود عيان أفادت بإصابة 41 شخصاًَ مساء اليوم نتيجة المصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العراقية في شوارع مدينة الناصرية، وذلك على خلفية تجدد الاضطرابات في محيط مبنى محافظة ذي قار لليوم السادس على التوالي.

من جانب آخر، خرج العشرات من المتظاهرين في محافظات كربلاء والنجف وبابل لدعم مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار.

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قدم مساء الجمعة استقالته لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الخمسة الماضية.