شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن"تنسيقية الأحزاب": مبادرة حياة كريمة تطبيق عملى للعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة إنسانية فى المقام الأول بتمثيلها للعدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون ، وتعد هذه المبادرة حجر زاوية فى فكرة العدالة الاجتماعية وأحد أعمدة تطبيقها فى المجتمع المصرى، موضحا أن المشروع القومى لتطوير القرى يعد من أعظم المخططات التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الراهن بعد سنوات من التهميش لهذا الملف الهام .

وأضاف الخولى ، فى تصريحات صحفية ، إن مبادرة حياة كريمة تؤسس لتطبيق معايير حقوق الإنسان مترجمة فى العدالة الاجتماعية، والهدف الرئيس من هذه المبادرة ، هو تغيير حياة المصريين الى الأفضل ، مضيفا هذه المبادرة فرصة حقيقة للنظر بحالة من الإنسانية الشديدة لتطوير أوضاع الأهالى فى القرى ، قائلا "اشعر بالإعتزاز للقيادة السياسية فى إطلاق هذه المبادرة والعمل عليها وما ستعكسه على المجتمع المصري من زيادة إنتاجية الريف ودعم القرى بالخدمات المنقوصة والمرافق، وزيادة المدارس وزيادة فرص العمل بالتمكين الاقتصادى وخلق فرص الإتاحة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ".

وأكد طارق الخولى ، أن إدراج منظمة الأمم المتحدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مشروعات سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل رسالة نجاح للدولة المصرية فى الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وخططها الموضوعة فى هذا الشأن وإصرارها على السير قدما فى تحقيق العدالة الاجتماعية والانتصار لمحدودى الدخل رغم كافة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية .