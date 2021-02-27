الصين تتبرع لتونس بـ100 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات التونسية أنها سوف تتلقى 100 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في شكل هبة من الصين.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية في تونس إنها أُبلغت “الخميس استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة”، بحسب صحيفة “الشروق” المحلية.

وذكر البيان أن السفير الصيني زاهنغ زوانغو أعرب “عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة”. ولم يحدد البيان نوع اللقاح الذي سيتم إرساله ولا تاريخ وصوله.

وأعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية مؤخرا تأجيل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بعد تأخر وصول الجرعات.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا/أكسفورد في منتصف فبراير.

وشهدت تونس، التي يبلغ عدد سكانها 11.7 مليون نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 231 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها حوالي 8 آلاف وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.