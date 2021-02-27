كأس العرش.. تأجيل مباراة المغرب التطواني وشباب أطلس خنيفرة

جدة - عبدالحي حسين - قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل مباراة المغرب التطواني وشباب أطلس خنيفرة، التي كان مقررا إجراءها يوم الثلاثاء المقبل، إلى يوم الخميس 4 مارس على الساعة الخامسة مساء.

وحسب بلاغ الفريق التطواني، المنشور بصفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قرار الجامعة بالتأجيل، جاء بسبب توقف مباراة شباب أطلس خنيفرة وأولمبيك الدشيرة، لسوء الأحوال الجوية، ما دفع الحكم توقيف المباراة بعدما بلغت الدقيقة 14 من الجولة الثانية، ما جعل العصبة الاحترافية تقرر إعادة برمجة ما تبقى من اللقاء غدا الأحد على الساعة الثالثة زوالا.

جدير بالذكر، أن مباراة شباب أطلس خنيفرة وأولمبيك الدشيرة، توقفت بسبب التساقطات الثلجية التي تهاطلت بكثرة على الملعب البلدي بخنيفرة، علما أن المباراة بلغت الدقيقة 60، وكانت النتيجة تشير لتقدم الدشيرة بهدفين لهدف.