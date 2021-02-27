الأسدي: مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية

بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي، السبت، أن مهمته وقتية وهدفه هو تهدئة الاوضاع في الناصرية.

وقال الاسدي من محافظة ذي قار إن "مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية والحفاظ على ارواح شبابنا ووضع الاسس المناسبة لاختيار محافظ جديد ينال مقبولية ابناء ذي قار وبعيد عن الضغوط السياسية والحزبية".



وأضاف "خلال هذه الفترة ساسعى لتهيئة الارضية المناسبة وبخطوات رصينة للبدء بالاعمار والبناء ومحاربة الفساد واتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة اهالي ذي قار الحبيبة"، مؤكداً أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما استثنائيا للمحافظة".

وتابع "لن نسمح لاحد بالمتاجرة بحقوق الناس واستمعنا لافكار جيدة من المتظاهرين والرافضة للتخريب وقطع الطرق وحرق المباني"، مشيرا الى أنه وجه "بمنع استخدام الرصاص الحي وهذه التوجيهات صادرة ايضا من القائد العام للقوات المسلحة".