مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح غربي إيران

وأشار التلفزيون، إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ملازم أول بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.

