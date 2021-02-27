انت الان تتابع خبر مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح غربي إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن شرطيا قتل وأصيب آخر بإطلاق النار على نقطة تفتيش للشرطة على جسر غوميشان في إيلام غربي البلاد.
وأشار التلفزيون، إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ملازم أول بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.