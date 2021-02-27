التحالف العربي: هجمات الحوثي ضد السعودية بإملاءات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، إن هجوم مليشيا الحوثي على السعودية مرتبط بإملاءات جنرالات إيران.

وأكد العقيد ركن تركي المالكي، في بيان، أن التحالف بقيادة السعودية لدية القدرة على التصدي لأي تهديدات تستهدف المدنيين في المملكة.

واتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي التصدي لـ 6 هجمات حوثية، بصاروخ باليستي، و5 طائرات مفخخة، على مناطق مختلفة بالسعودية.



وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية على "تويتر" أن التحالف قال أيضا إنه رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مناطق الحوثيين باليمن.

وقال التحالف، إن إحدى الطائرات المسيرة التي أُطلقت صوب مدينة جازان القريبة تم اعتراضها وتدميرها، في حين يتم مراقبة عدد آخر من تلك الطائرات.

وأضاف، أن القوات دمرت 3 طائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو مدينة خميس مشيط، ثم طائرة خامسة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكدت قوات التحالف صد وتدمير كافة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين.

محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف السعودية ليست الأولى، فمساء الجمعة أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الإرهابية باتجاه السعودية.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.

