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وزير الثقافة الفلسطيني يؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.

 

وكتب أبوسيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

 

وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

 

ونفى أبوسيف، الأسبوع الماضي، إصابته بالفيروس، مضيفا: "بعد عودتي من غزة، الأحد الماضي، خالطت أحد الزملاء الذي تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".

 

وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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