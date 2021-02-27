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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الثقافة الفلسطيني يؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.
وكتب أبوسيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".
وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".
ونفى أبوسيف، الأسبوع الماضي، إصابته بالفيروس، مضيفا: "بعد عودتي من غزة، الأحد الماضي، خالطت أحد الزملاء الذي تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".
وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.