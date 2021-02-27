شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الحركة المحافظة يتحول إلى غزل في ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول مؤتمر خصص لبحث مستقبل الحركة المحافظة إلى قصيدة غزل في الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ حيث أعلن المتحدثون عن ولائهم له، وتموضع الحضور لالتقاط صور «سيلفي» مع تمثال ذهبي للرئيس السابق.

تمسك بترامب

على الرغم من أن الحزب الجمهوري منقسم بشدة حول المدى الذي يجب أن يحتضن فيه ترامب بعد خسارة البيت الأبيض وغرفتي الكونجرس:الشيوخ والنواب، فإن هؤلاء الذين اجتمعوا في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للحركة المحافظة أمس الأول الجمعة، أعلنوا بوضوح أنهم غير مستعدين للنأي عن الرئيس السابق، أو التخلي عن المزاعم- بلا دليل- على أن انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كانت مزورة.

قال السيناتور عن تكساس تيد كروز، إن دونالد ترامب لن يذهب بعيداً إلى أي مكان ولن تتخلى الحركة المحافظة أو الحزب الجمهوري عنه.

ويخاطب ترامب اليوم الأحد، مؤتمر المحافظين الذي عقد هذه السنة في اورلاندو. وهذا الخطاب سيكون أول حضور علني له منذ خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. وقال مساعدوه إن ترامب سيستثمر المؤتمر للتأكيد على قوته السياسية.

انقسام بين تيارين

ويسود الانشقاق الحزب الجمهوري؛ حيث يرى البعض أن الحزب يجب أن يمضي قدماً ويطوي صفحة ترامب حتى يستطيع أن يستعيد أصوات القاعدة الجماهيرية في الأرياف التي فقدها في الانتخابات الماضية الرئاسية والتشريعية. ويساور القلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل وآخرين من أن ترامب سينسف مستقبل الحزب الجمهوري إذا استمر ونظرياته عن المؤامرة ليسودا الحزب.

وخلال المؤتمر الذي دشن أعماله الجمعة، استمر المتحدثون من أنصار ترامب ومعجبيه في الترويج للمعلومات المغلوطة ونظريات المؤامرة حول انتخابات 2020 .

السيناتور جوش هاولي من مونتانا قال: «أعتقد بأننا يجب أن نتخذ هذه الخطوة الكبيرة»، في إشارة إلى الالتفاف حول ترامب. وقال آخرون على شاكلته إن الحزب سيخسر الكثير إن أدار ظهره لترامب.

حزب ترامب الجديد

حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، قال: «لا يمكن ولن نعود إلى المؤسسة الجمهورية الفاشلة في السنوات الماضية»، ورسم خطوطاً لأولويات الحزب الجمهوري الترامبوي الجديد، وتركز على سياسات متشددة حيال الهجرة ومناهضة الصين على المسرح العالمي اقتصادياً وتجارياً وعسكرياً والحد من التورط في عمليات عسكرية حول العالم.

أضاف السيناتور عن فلوريدا ريك سكوت: «لا يمكننا أن نعود إلى الوراء؛ حيث كان الحزب.وإذا فعلنا سنخسر قاعدة العمل التي أرساها الرئيس ترامب، وسنحسر الانتخابات مجدداً في جميع الولايات، وسنخسر أمتنا». وانتقد سكوت«هؤلاء الذين يفضلون إشعال نار الحرب الأهلية في الحزب الجمهوري»، ووصفهم ب«الأغبياء المثيرين للشفقة».

ترامب يدعم خصم نائب خائن

وقبل ختام اليوم الأول للمؤتمر، دعم ترامب معاوناً سابقاً في وجه عضو مجلس النواب الحالي عن أوهايو الذي صوّت لصالح عزله بعد هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مقر الكابيتول.

وأعرب ترامب عن دعمه «الكامل» لماكس ميلر، الذي كان نائب مدير حملته الانتخابية في 2020 ومستشار البيت الأبيض، في وجه منافسه النائب أنتوني جونزاليز، الذي كان بين عشرة جمهوريين صوّتوا لصالح عزله. وقال ترامب في بيان: إن «ماكس ميلر شخص رائع قام بعمل عظيم في البيت الأبيض وسيكون عضواً رائعاً في الكونجرس». وأضاف أن «النائب الحالي جونزاليز لا يجب أن يمثّل أهالي الدائرة ال16 نظراً إلى أنه لا يمثل مصالحهم ولا تمنياتهم».

و هذه أول خطوة من نوعها يقوم بها ترامب .

وقال ميلر في تغريدة: «لن أتراجع ولن أخون دائرتي الانتخابية أبداً».

وبينما صوّت مجلس النواب لصالح عزل ترامب في 13 يناير، إلا أن مجلس الشيوخ برّأه بعد شهر. وأكد الرئيس السابق أنه يهدف إلى لعب دور يدعم جهود الجمهوريين لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات 2022 النصفية. (أ.ب)