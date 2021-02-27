شكرا لقرائتكم خبر عن شخبـوط بـن نهيـان: نهـج الإمـارات ثابـت فـي دعـم اليمـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365” و«وام»:

استقبل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، أمس السبت، الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية. وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن، ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والازدهار.

ردع هجوم بالستي

من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس السبت، اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض. وكان التحالف أعلن في وقت سابق ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط. وافاد التحالف ليل الجمعة، بتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي صوب السعودية.

وقال إن «ميليشيات الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية في السعودية».

التزام بالقانون الدولي

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وقبيل ذلك، أفاد المتحدث باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد المالكي أن محاولات الميليشيات الإرهابية الاعتداء على المدنيين في السعودية تمثل جرائم حرب.

الى ذلك، أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل أكثر من 350 عنصراً من الميليشيات الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى خلال ثلاثين ساعة، حتى أمس السبت، في جبهات صرواح والكسارة والمشجح غربي محافظة مأرب. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات القتال المختلفة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.