شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن نشر قوات نوعية على الحدود مع سوريا والعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تعزيز وحدات حرس الحدود على الحدود مع سوريا والعراق، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه سيتم تعزيز المنطقة العسكرية الشرقية بمجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عمليات التسلل والتهريب.

وكان اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة قد وجه قبل يومين بتعزيز وحدات حرس الحدود المنتشرة على طول الحدود الشمالية والشرقية مع كل من سوريا والعراق، لتعزيز دورها في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وزيادة قدرتها على حماية حدود المملكة ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت خلال الفترة الماضية العديد من عمليات التسلل والتهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك العامة.