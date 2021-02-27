«الغوريلا» تستعد لاستقبال زوار حديقة العين

العين: منى البدوي

تتسارع وتيرة العمل في مشروع «محمية غابات الغوريلا» في حديقة الحيوانات بالعين الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط من حيث المساحة والتصميم، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي تصل تكلفته إلى 14 مليون و300 ألف درهم، 94% ومن المتوقع الانتهاء منه في مايو/آيار المقبل.

يأتي المشروع الذي ينفذ على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ضمن 12 مشروعاً يصل إجمالي قيمتها إلى نصف مليار درهم. ويتكون المشروع الذي بدأ العمل به في أغسطس/آب 2019 من منطقة محمية للغوريلا شاملة سكنها ومناطق عرضها مع تطوير ممرات الزوار حول المعرض بما يحاكي بيئة الغوريلا والأدغال الإفريقية، كما يعتبر واحداً من التجارب الجديدة التي ستحدث نقلة نوعية في البرامج الترفيهية بالحديقة، إذ تستقبل الغوريلات الزوار في المحمية وأيضا تتاح لهم فرصة التجول في مناطق العرض الداخلية والخارجية المتصلة بالمبنى والمزودة بواجهات زجاجية تمكن الزوار من مشاهدتها في مختلف المناطق التي تتواجد فيها ومن اتجاهات وزاويا مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية المشي في الممرات ومشاهدة الغوريلات وهي تتفاعل معهم وتعيش حياتها اليومية بشكل طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار تشييد المبنى وفقا لأحدث المواصفات ومعايير السلامة والرفق بالحيوان العالمية.

وتقام محمية الغوريلا والتي تعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، في منطقة العرض السابقة التي عاشت فيها «ليدي غوريلا» لأربعة عقود لتعيد الزوار إلى ذكرياتهم وطفولتهم في حديقة الحيوانات بالعين، وهي منطقة تحاكي البيئة الطبيعية للغوريلات من حيث النسق والمواصفات الطبيعية لهذه الحيوانات وبما يعكس المستويات المتقدمة التي تضاهي حدائق الحيوان العالمية من حيث الحماية والرعاية المتقدمة.