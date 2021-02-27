إلى القمة بدراجة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: “الخليج”

كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، الشاب ياسين عبد اللطيف، بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة؛ وذلك خلال استقبالها لمجلس إدارة «جمعية العالم بيتي»، ومسؤولي «جمعية أحبابنا الصغار»، لأصحاب الهمم.

ونجح ياسين عبد اللطيف، ويعاني «متلازمة داون»، في تحقيق حلم صعود جبل الجلالة بالدراجة، مع 75 من أقرانه ومتطوعين؛ إذ وصل إلى أعلي قمة الجبل، التي تقع على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر؛ وذلك بعد تدريبه وتأهيله نفسياً وبدنياً، على يد متخصصين في «جمعية العالم بيتي»، كما تولت «جمعية أحبابنا الصغار»، تدريبه على التخاطب.

ووجهت الوزيرة، خلال اللقاء، بتقديم مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لياسين عبد اللطيف، تقديراً لإصراره على تحقيق حلمه بالصعود إلى قمة جبل الجلالة، وإصراره على الدمج في المجتمع، ووجهت الشكر لأسرته على اهتمامهم به، وتحفيزه على الدمج في المجتمع، ول«جمعية العالم بيتي» لتدريبه وتأهيله نفسياً ورياضياً، بالتعاون مع «جمعية أحبابنا الصغار»، مشيرة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الدولة ب«متلازمة داون»، خاصة بين الشباب والنشء.