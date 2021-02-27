شكرا لقرائتكم خبر عن «فلي».. نقطة دفاع استراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فدوى إبراهيم

يقع «فلي» التراثي في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، واشتقت تسميته من مصطلح «فلج»، إذ تنحدر أفلاج مياه من الجبال لتروي المزارع. ويضم الموقع حصن فلي وبرج المراقبة وقلعة، وتقع ضمن ملف ترشيح مكتب «الشارقة بوابة الإمارات المتصالحة» لتنال موقعها في مواقع التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو». وشكل الموقع على مدار سنوات طويلة نقطة استراتيجية على طريق القوافل من الذيد إلى العين وواحة البريمي، وكان يُعد نقطة دفاعية مهمة، للحفاظ على أمن القوافل، وأشرف الحصن على الطريق الممتد من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي، ويوفر حماية للممرات الجبلية الحجرية.

شيد موقع فلي في الفترة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لحماية حدود إمارة الشارقة، فكان من محطات المراقبة والاستطلاع، واستخدم لأغراض أمنية وعسكرية وتجارية، وكان حصن فلي ضمن سلسلة المواقع الدفاعية في المنطقة الوسطى، التي توفر الحماية والأمن للعابرين في هذا الطريق، ومن الملاحظ أن امتدادات هذه المنطقة باتجاهاتها المختلفة، تتميز بانتشار الحصون والأبراج الدفاعية للمراقبة والاطلاع، وكذلك انتشار الأفلاج والآبار، بغرض الاستراحة، والتزود بما يحتاج إليه العابرون في هذا الطريق من ماء وزاد.

غطاء نباتي

يقع حصن فلي شمالي وادي المدام، بين الشارقة والذيد، ويبعد عن الذيد نحو 40 كيلومتراً، وساعد وجود الأفلاج في «فلي» على انتشار المساحات المنزرعة، والغطاء النباتي، ولم يعد السكان يعتمدون في ريّ مزارعهم على المياه التي توفرها الأفلاج، وباتوا يعتمدون على الآبار في ريّ مزارعهم، وبلغ عددها 56 بئراً، كما يوجد في المنطقة نحو 70 مزرعة، تبلغ مساحتها 800 ألف متر مربع تقريباً.

ويضم حصن فلي، برجاً كبيراً رئيسياً، وبني الحصن من الحجارة والجص على تل يرتفع عن سطح الأرض نحو 10 أمتار. أما برج المراقبة فيقدر قطره بحوالي 4 أمتار ونصف المتر، ويتوسطه عمود استعمل كجزء من وسائل إسناد البرج والطابق الأول، كما يوجد في فلي برج آخر صغير، يبعد عن الحصن حوالي كيلومتر نحو الشرق، وشيدت حوله قلعة، ولا يتضمن البرج باباً بينما يتم الدخول له بواسطة الحبال عبر الفتحة العلوية، ويختلف عن البرج الأول بأنه لا يحتوي على عمود في وسطه لرفع الطابق العلوي، ويبلغ ارتفاعه 8.75 متر، وقطره 3.30 متر، وسمك جداره 80 سم، وتقع الفتحات في أعلى البرج للرصد والمراقبة.