التدريب الهجين طوق نجاة الطلاب العملي

تحقيق: آية الديب

يعد التدريب العملي لطلاب الجامعات من أهم متطلبات التخرج، وفرصة حقيقية لتأهيلهم للاندماج في سوق العمل وإثراء سيرهم الذاتية، فعلى الرغم من أنها مرحلة تستمر لأسابيع قليلة، فإن انخراط الطلاب فيها في بيئات عمل حقيقية، يصقل مهاراتهم ويطور أفكارهم ويشجعهم على الابتكار والإبداع.

خلال العام الدراسي الماضي، وبالتزامن مع الإجراءات التي اقتضتها محاربة انتشار فيروس «كورونا»، حرم الكثير من طلاب الجامعات، من فرص التدريب العملي في مختلف الجهات والمؤسسات، وبحثت الجامعات عن بدائل، كتكليف الطلاب أبحاثاً ومشروعات دراسية، وقدم عدد من الجهات التدريب العملي للطلاب عن بُعد.

وأكد عدد من مسؤولي الجامعات الحكومية والخاصة في أبوظبي، أن فائدة التدريب العملي لا تقتصر على الطلاب فحسب، وإنما تمتد للجامعات التي تأخذ في الحسبان، اقتراحات الطلاب لتطوير العملية التعليمية، وذلك يؤثر في خططها الخاصة بتطوير المساقات التعليمية.

وقالوا إن جائحة «كورونا»، منحت الطلاب فرصاً تدريبية يصعب نيلها في التدريب المباشر، حيث تدرب عدد كبير من الطلاب مع شركات عالمية. مشيرين إلى أن التدريب العملي خلال العام الدراسي الحالي، سيكون هجيناً، يجمع بين الحضور في بيئة العمل، والاجتماعات عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وفي المقابل طالب طلاب وحديثو تخرج، بأن تسعى الجامعات لئلا يقتصر التدريب العملي على التدريب عن بعد، مؤكدين أن التدريب عن بُعد مفيد ولكنه لا يغني عن التواصل المباشر في بيئة العمل، إلى جانب التأكيد على الجهات المستقبلة للطلبة لتدريبهم فعلياً وعدم الاكتفاء بإلحاقهم بأقسام الاستقبال.

عدد من حديثي التخرج تحدثوا عن عدم مساعدة الجامعات لهم في الحصول على فرص تدريبية، وأن مهمة البحث عن جهة لتلقي التدريب فيها، كانت تقع على عاتقهم، بينما تحدث طلاب آخرون، عن تعارض مواعيد التدريب مع مواعيد تلقي المحاضرات للمواد الدراسية الأخرى.

التدريب إلزامي

راشد الشامسي، مدير إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين في جامعة زايد، أكد أن التدريب العملي إلزامي للطلاب في كل كليات الجامعة، في أبوظبي ودبي، وأنه من متطلبات التخرج، فعلى الرغم من أنه مادة تقييمها لا يختلف بتقديرات متفاوتة، فإن النجاح فيها إلزامي لتخرج الطالب.

ويقول: يستمر التدريب ثمانية أسابيع ويتلقاه الطلاب قبل تخرجهم مباشرة، سعياً إلى صقل مهاراتهم واطلاعهم على بيئات العمل التي سيلتحقون بها بعد التخرج، وعموماً تحرص الجامعة على التعاون مع الجهات والهيئات التي يثري تلقي التدريب فيها السيرة الذاتية للطالب، ويكون مفيداً لهم في البحث عن فرص وظيفية بعد التخرج.

ويشير إلى أنه وفق أحدث الدراسات الإحصائية التي أجرتها الجامعة، فإن 19 % من الطلاب الذين تلقوا تدريباً عملياً في جهات وهيئات، وظفوا بعد ذلك فيها، كونهم ذوي أولوية وعلى علم بطبيعة العمل فيها. لافتاً إلى أن الجامعة عقدت خلال العام الماضي معرضاً تدريبياً افتراضياً لطلاب فرعي أبوظبي ودبي، شاركت فيه 32 شركة وجهة، ونتيجة للمعرض حصل الكثير من الطلاب على فرص وظيفية مختلفة.

تعليم هجين

وتابع: خلال الصيف الماضي واجهنا تحدي كيفية تلقي الطلاب للتدريب، بالتزامن مع محاربة انتشار فيروس «كورونا»، وعقدنا اجتماعات لبحث البدائل للطلاب وانتهينا إلى تكليفهم مشروعات لإنجازها أو أبحاث علمية كل منهم في مجاله. أما الشركات والجهات التي نتعاون معها وننسّق بشأن تدريب الطلاب، واصلت إتاحة الفرص التدريبية للطلاب ولكن عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وأردف: حتى الآن يتلقى طلاب الجامعة التعليم وفق نظام التعليم الهجين، حيث يتلقون الدراسات النظرية عن بُعد، بينما تعقد المحاضرات العملية داخل الحرم الجامعي، على أن يجري الطلاب فحص «كورونا» دورياً، باستثناء الذين تلقوا اللقاح. وفيما يتعلق بكيفية التدريب في الصيف المقبل، فذلك يتوقف على المستجدات الخاصة بالوضع الصحي وظروف المشروعات والمهام التي تسندها الشركات إلى الطلاب خلال التدريب، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه، فستقدّم فرصة تدريبية هجينة للطلاب تجمع بين حضورهم للشركات وتلقي بعض الجوانب «عن بعد».

عدد الساعات

ويؤكد الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، أن التدريب العملي الذي يتلقاه الطالب، هو أهم ما يتلقاه خلال حياته الجامعية، حيث يكتسب فيه مهارات كثيرة، منها العمل الجماعي والقيادة وحل مشكلات بيئة العمل، وهي مهارات يصعب تلقيها داخل الغرف التدريسية.

ويوضح، أن التدريب العملي إلزامي لكل التخصصات، بعد انتهاء السنة الدراسية الثالثة ولا يؤثر في تحصيل الطالب في المساقات الأخرى، ويتواصل لمدة شهر ونصف الشهر حداً أدنى، يتلقى فيها الطالب على الأقل 240 ساعة تدريبية، وفي بعض التخصصات يزيد عدد الساعات.

وأشار إلى أن الجامعة توقع اتفاقيات مع شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، لتسهيل الحصول على الفرص التدريبية للطلاب، حيث تضم مكتباً متخصصاً بالتدريب العملي. موضحاً أن بعض الشركات تمنح الطلاب رواتب ومكافآت عن تدريبهم معها.

وقال: الجامعة تمنح الطلاب حق اختيار شركة للتدريب فيها، بما يتوافق مع تخصصه وفي حال عدم وجود شركات من الطالب، تلتزم الجامعة بتوفير فرصة تدريبية له في إحدى الشركات، وخلال التدريب تعين الشركات مراقباً للعملية التدريبية وتخصص له أحد الكوادر التدريسية للإشراف على التدريب، وتتسلم الجامعة من الشركة أسبوعياً تقريراً عن ما تعلمه الطالب والمشكلات التي واجهته والأعمال والمهام التي أسندت إليه.

وأضاف: وبعد انتهاء التدريب يعود الطالب إلى الجامعة بأبرز المشكلات التي تواجهها بيئة العمل التي تدرب فيها، ويحاول إيجاد حلول لها، عبر مشروع تخرجه. وفي مناقشة مشروعات التخرج ندعو الشركات للحضور سعياً لتبني مشروعات الطلاب ودعماً لتوظيف الطلاب فيما بعد. أما في حال رسوب الطالب في التدريب، فيعاد تلقيه للدورة التدريبية ولكن مع شركة أخرى.

فرص عالمية

وأكد أن الفائدة من التدريب العملي، لا تعود بالنفع على الطالب فحسب، بل تمتد للجامعة أيضاً، حيث تأخذ في الحسبان اقتراحات الطلاب لتطوير العملية التعليمية، وهذا يؤثر في خططها الخاصة بتطوير المساقات التعليمية لتتوافق مع سوق العمل. وتابع: خلال صيف العام الماضي، وبالتزامن مع محاربة انتشار «كورونا»، قررنا تلقي الطلاب تدريبهم العملي عن بعد؛ وعلى الرغم من أنه كان ظرفاً استثنائياً، فإنه منح الطلاب فرصاً تدريبية يصعب نيلها في التدريب المباشر، حيث تدرب عدد كبير من الطلاب مع شركات عالمية.

اتفاقيات تعاون

فيما يؤكد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، أن التدريب العملي يختلف وفقاً للتخصص الذي يدرسه الطالب، فبعض الطلاب يقدمون مشروعات بحثية للتخرج وآخرون يتلقون فرصاً تدريبية خارج الجامعة.

ويقول: ضمن اتفاقات تعاون مع شركائها في الخارج، توفر الجامعة التدريب إلى يؤهل الطلاب للتعرف إلى سوق العمل، ويكون ضمن الخطة الدراسية للطالب ضمن نظام عدد الساعات المعتمدة.

بيئة العمل

”الخليج 365” التقت عدداً من طلاب الجامعات الذين تحدثوا عن تحديات التدريب العملي عن بُعد؛ يقول علي الصباغ: أدرس هندسة البترول، وتلقيت التدريب العملي الخاص بي خلال الصيف الماضي، واستمر شهرين، ونظراً لأنه كان بالتزامن مع محاربة انتشار فيروس «كورونا» تلقيت التدريب كاملاً عن بُعد، عبر تقنيات الاتصال المرئي مع الشركة التي قدمت لي التدريب.

وأضاف: بالفعل أضاف لي التدريب مهارات جديدة، حيث وزع مسؤولو الشركة الطلاب على فرق عمل، وناقشوا معنا التحديات التي تواجههم، وكانت مهمتنا البحث عن حلول لها؛ لكن أتمنى أن يكون تدريب الصيف القادم هجيناً، حيث إن التواصل عن بُعد، لا يغني عن التواصل المباشر في بيئة العمل.

مرحلة أطول

تقول مريم الهاشمي: كنت أدرس الاقتصاد في جامعة السوربون أبوظبي، وتلقيت التدريب العملي لفترة استمرت قرابة شهرين، وعلى الرغم من أنه لم يكن إجبارياً، حرصت على تلقيه، حيث ساعدني المسؤولون في الجامعة، على الحصول على فرصة تدريب في إحدى الجهات الحكومية، ما أسهم في اطلاعي على سوق العمل قبل تخرجي، وصقل مهاراتي.

وتضيف: من الأفضل زيادة التدريب الذي يتلقاه الطالب قبل التخرج، كأن يتلقاه مرتين خلال دراسته الجامعية، على أن يكون في كل مرة في مكان مختلف، أو أن تزيد مدة التدريب ذاتها. وكلما تلقى الطالب التدريب بشكل أكبر، زادت خبراته ومعارفه التي يصعب اكتسابها عبر الدراسة النظرية، وتؤهله كذلك للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.

توفير الفرصة

ويقول خلفان الرميثي: درست الإعلام في جامعة العين، وحصلت على فرصتين تدريبيتين إحداهما استمرت ثلاثة أشهر، استفدت خلالها كثيراً؛ حيث كان شاملاً، أكسبني خبرات في أكثر من مجال في الإعلام. ويضيف: ما يحتاج إليه الطلاب من الجامعات، مساعدتهم ودعمهم في الحصول على الفرص التدريبية.

تعارض للمواعيد

وتؤكد آمنة العامري، التي تدرس الهندسة الميكانيكية في بوليتكنيك أبوظبي، التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، أن الإدارة الجامعية تتيح للطلاب اختيار الأماكن التي يتلقون فيها التدريب العملي، على أن تكون الفرصة متوافقة مع تخصصهم، أو أن تتولى الجامعة البحث عن فرصة تدريبية للطلاب.

