شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش غدا 9 طلبات إحاطة حول مشكلات مشروعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعين غدا الأحد، لمناقشة 9 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، حول مشروعات توصيل الصرف الصحى.

وعقدت اللجنة خلال الفترة السابقة 12 اجتماعا ناقشت خلالها برنامج وزارة الإسكان لكافة القطاعات التابعة للوزارة وهي: قطاع الإسكان، الإسكان الاجتماعي، هيئة التعاونيات، قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ، الى جانب الأنشطة المتعلقة بهيئة التخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية .