شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف رشاد: محتمل صدور قرارات برلمانية هذا الأسبوع بشأن قانون الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنه تم رصد كافة ردود الأفعال المتباينة على قانون الشهر العقارى، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن تقدم اليوم بمقترح تعديل لمجلس النواب بشأن قانون الشهر العقارى، مشيرا أنه تم تقديم مقترح سداد 2.5% ضريبة التصرفات العقارية على أقساط، بالإضافة إلى أنه لوتم بيع العقار أكثر من مرة فى نفس العام تكون الضريبة العقارية 1.5% ونسعى لتنظيم جلسات حوار مع وزارة المالية والعدل لتنظيم قانون الشهر العقارى.

وتابع رشاد خلال لقائه فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى، أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين هى من فرضت نسبة الـ 1% لنقابة المحامين، مشيرا أنه ليست فى استطاعتهم تقليل نسبة الـ 2.5% إلا بعد الجلوس مع وزارة المالية ومناقشة مجلس النواب، مضيفا أن تقسيط مبلغ نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية سيخفف الأعباء عن المواطن ولابد من وضع رؤية عند سن قوانين تشريعية لتناسب العصر وتمتد للأجيال، مضيفا أن تأجيل الربط بين مد المرافق والتسجيل في قانون الشهر العقارى هو الحل المناسب حاليا، مؤكدا أن القرى والنجوع معفاة من التصرفات العقارية .

وواصل رشاد قائلا إن هناك مشروعات قوانين تمثل أفخاخ ولكننا حريصون على فتح جميع الملفات، مضيفا أن مصر ليس لديها خريطة عقارية بالمناطق المحرومة والتي تحتاج إلى مرافق، مشيرا أن الاعتراض كان على صعوبة الإجراءات بالشهر العقارى، ولابد للمشرع أن يبحث دائما عن إيجاد أكبر حالة رضا لدى المواطنين، مؤكدا على أن رئيس الوزراء ينحاز دائما لمصلحة المواطن، وردود أفعال المواطنين بشأن قانون الشهر العقارى تباينت بين سوء الفهم واستفهامات منطقية، مضيفا أنه لايصح أن ينساق حزب الأغلبية وراء بطولات زائفة وأداء الحكومة جيد بشكل عام في كافة الملفات في ظل الظروف الصعبة، مؤكدا على أن الرئيس السيسى أعاد الأمن والاستقرار إلى مصر واتخذ قرارات تاريخية بمشروعات تطوير قرى مصر، ونرصد كل الفبركة التي تنشرها خلايا جماعة الإخوان الإرهابية .

وأضاف رشاد قائلا إنه من المحتمل صدور قرارات من مجلس النواب هذا الأسبوع بشأن قانون الشهر العقارى .

وواصل قائلا إن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل خدمة المواطنين، مشيرا أن الرئيس السيسى يسعى لتحسين الأحوال المعيشية للمواطن، مضيفا أن 200 شخص استفادوا حتى الآن من مبادرة هدية الرئيس السيسى ومازلنا مستمرين .