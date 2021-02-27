​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وضع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حجر الأساس وتدشين المشروع العملاق "تحيا مصر المنصورة" الذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.

وقال وزير النقل إن اليوم هو بداية انطلاق المراحل التنفيذية لهذا المشروع القومي المهم الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المملوكة للدولة في كل عواصم المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي؛ مثل الزقازيق ودمنهور وطنطا، لإقامة مشروعات سكنية خدمية تخدم المواطنين؛ خصوصًا مع سياسة الدولة في المحافظة على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية الحالية والعمل على زيادتها.

وأوضح الوزير أن المشروع يعكس الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لاستغلال كل الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 136000 متر مربع، وسيخدم أهالي محافظة الدقهلية ويقدم لهم خدمات متميزة، وسيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الاستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتسهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا، وستقام علي تلك الأراضي مشروعات متنوعة؛ سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلًا عما تقدمه من عائد مجتمعي.

وأوضح الوزير أن هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير (تحيا مصر المنصورة)، وأنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة بالمشروع، مضيفًا أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع؛ حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسي في منطقة الفرنساوي، خصوصًا مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي.

ولفت وزير النقل إلى أنه تمت مراعاة الحفاظ على المساحات الخضراء بالمشروع والأماكن كثيفة الأشجار؛ خصوصًا المعمرة، وأنه تم التنسيق مع كل الوزارات التي لها أراضٍ ضمن المشروع وَفق الإطار العام لاستغلال أراضي الدولة؛ وهي وزارات (التنمية المحلية- قطاع الأعمال- الثقافة- الري والموارد المائية- محافظة الدقهلية).

جدير بالذكر أن أهم المشروعات التي تدخل في نطاق (تحيا مصر المنصورة)، مشروع "المنصورة جيت" على أرض طلخا، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع "المنصورة جراند" على أرض الثلاجة؛ وهو عبارة عن برجين (تجاري، إداري، سكني)، ومشروع "المنصورة بلازا" أعلى أرض "الهابي لاند" و"سكن" و"نادي السكة الحديد"، ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل، بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوي؛ وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومولًا تجاريًّا وأبراجًا سكنية، وكذلك مشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر، يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.

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