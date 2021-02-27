وزراء الداخلية العرب يستنكرون بيان الخارجية الأمريكية

وعبرت عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة، في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب، ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدة بجهود خادم الحرمين وولي عهده في تحقيق التنمية والازدهار، في المملكة ودعم الأمن والسلم الدوليين.
من جهتها، أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية، وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها، للاستنتاجات التي تضمنها التقرير مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية، الذي أكد على ما سبق أن صدر من الجهات المختصة من المملكة.
وأكد بيان الرابطة على ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.
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