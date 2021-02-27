التوزيع الجغرافي للإصابات الـ416 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ416 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 251 حالة جديدة، منها 205 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال سجلت 46 حالة، منها 24 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة، منها 13 حالة بسلا.

وسجلت بجهة الشرق، 23 حالة، منها 15 حالة بوجدة.

وسجلت 20 حالة بجهة مراكش آسفي، وبجهة درعة تافلالت سجلت 11 حالة، وبجهة سوس ماسة 10 حالات، وونفس العدد بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة بني ملا خنيفرة سجلت 8 حالات، ثم سبع حالات بجهة فاس مكناس، وأخيرا حالتين بجهة الداخلة وادي الذهب.

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