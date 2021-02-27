الخميسات “يتجاوز” قنيطرة وسطاد “يلتحق” برباعي المقدمة

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق الاتحاد الزموري للخميسات، من تحقيق الفوز مساء اليوم السبت، على نظيره النادي القنيطري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالملعب البلدي بالقنيطرة، برسم الجولة 12 من القسم الاحترافي الثاني.

ورفع الخميسات رصيده ل16 نقطة في الرتبة السابعة، فيما تجمد رصيد النادي القنيطري عند 15 نقطة في الرتبة 10.

وعاد سطاد المغربي بنقطة ثمينة من تواركة بتعادله أمام الاتحاد الرياضي التوركي سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب البريد.

ومكن التعادل فريق سطاد المغربي من الارتقاء للرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة، فيما رفع الاتحاد الرياضي التوركي رصيده ل16 نقطة في الرتبة الثامنة.

وأوقفت الثلوج المباراة الثالثة المبرمجة مساء اليوم بين شباب أطلس خنيفرة وأولمبيك الدشيرة، إذ قام الحكم يوسف التريكي بتوقيف المباراة، بعد تهاطل الثلوج على الملعب البلدي بخنيفرة، في انتظار استئناف المباراة لاحقا.