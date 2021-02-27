برشلونة يرتقي للرتبة الثانية مؤقتا ويقلص الفارق مع الأتليتيكو

جدة - عبدالحي حسين - ارتقى برشلونة الإسباني للرتبة الثانية مؤقتا في ترتيب الليغا، بعد فوزه على إشبيلية بهدفين نظيفين ،في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب رامون سانشيز بيزخوان بإشبيلية، برسم الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وافتتح ديمبيلي أهداف برشلونة في الدقيقة 29، متمكنا بذلك من فك شفرة شباك بونو بعدما ظلت صامدة ل546 دقيقة، فيما انتظر ميسي 86 دقيقة لتسجيل حضوره بالمباراة، بإضافته للهدف الثاني، حاسما بذلك قمة الجولة 25 بفوز فريقه بهدفين نظيفين.

ورفع برشلونة رصيده ل53 نقطة في الرتبة الثانية مؤقتا، في انتظار إجراء مباراة ريال مدريد وسوسيداد، يوم الإثنين المقبل بداية من الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب، كما تمكن النادي الكاتالوني من تقليص الفارق بينه وبين الأتليتيكو لنقطتين بشكل مؤقت، إلى حين إجراء هذا الأخير مباراته غدا الأحد أمام فياريال، ومباراته المؤجلة عن الجولة 18 أمام أتليتيك بيلباو.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بملعب الكامب نو، علما أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الأندلسيين بهدفين نظيفين.