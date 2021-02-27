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وزير الثقافة الفلسطيني يؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.

 

وكتب أبوسيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

 

وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

 

ونفى أبوسيف، الأسبوع الماضي، إصابته بالفيروس، مضيفا: "بعد عودتي من غزة، الأحد الماضي، خالطت أحد الزملاء الذي تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".

 

وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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