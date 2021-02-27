انت الان تتابع خبر إيران تهاجم البيت الأبيض: يحافظ على صداقته مع داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن البيت الأبيض "منافق" في مواجهة الإرهاب ويحافظ على صداقته مع "داعش"، معتبرا أنه "تغير قناع شاغلي البيت الأبيض وليس أكثر".

