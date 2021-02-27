كورونا يغزو سجناً في بلجيكا.. إصابة نصف النزلاء

وذكرت "بيلجا" أن إدارة السجن أشارت إلى أن نتائج اختبار 61 من أصل 132 سجينا جاءت إيجابية.

وأوضحت أن نحو نصف العاملين بالسجن (57 شخصا) أصيبوا أيضا.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم إدارة السجن قوله إنه "سيتم تقييم التدابير المتخذة على أساس منتظم، لكن الوضع خطير للغاية"، مضيفا أن أحد السجناء يعالَج في المستشفى.