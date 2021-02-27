57 دولة تعلن رفضها القاطع ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت 57 دولة مسلمة، اليوم السبت، رفضها القاطع ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ حوالي عامين في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، واصفة إياه بأنه "استنتاجات غير صحيحة تخلو من أي أدلة قاطعة".



وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له السبت "تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وشدد الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها وتضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، على "الرفض القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير الذي يخلو من أي أدلة قاطعة"، مؤكداً "في الوقت ذاته رفض المساس والإساءة لقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها".

كما أعرب الأمين العام للمنظمة "عن التأييد لجميع الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد مرتكبي الجريمة الذين تم تقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم الأحكام القضائية النهائية".

وأشاد العثيمين "بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده، تجاه صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الاعتدال والوسطية".

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضاً قاطعاً"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكارها لجريمة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، منذ عامين.