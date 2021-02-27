وزير التعليم المصري: من لم يتمكن من أداء الامتحان بسبب السيستم "ناجح"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن طلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من الدخول على السيستم لأداء الامتحانات اليوم "ناجحون"، مؤكدًا أن امتحانات الصف الأول الثانوي لا يوجد به نجاح أو رسوب أو مجموع، وأن "الأمور لا تحتاج إلى تضخيم"، وفق قوله.



وأضاف في تصريحات ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن نصف مليون طالب وطالبة أدوا الامتحان اليوم، وأن نسبة الـ10% من الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان غير مرض بالنسبة للوزارة، وأن هذه النسبة ستصل إلى صفر في المرة المقبلة.

وتابع: "رقم الـ10% لم يرضنا، وبكرة هتبقى صفر"، موضحا أن فكرة الامتحان للصف الأول الثانوي، هو تدريب الطلاب على هذا الشكل من الامتحان وليس النجاح والرسوب.

وتابع مطمئنا الطلاب: "أقول للطلاب اطمئنوا، من حضر إلى المدرسة ولم يتمكن من الدخول إلى السيستم لأداء الامتحان أو من واجهه مشكلة فنية لن يتحمل مسؤوليتها".